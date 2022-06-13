Трудовая акция БРСМ прошла в Витебском зоопарке

Вместе на благо страны! Молодежь Витебска инициировала трудовую акцию в областном центре. Одной из локаций стал городской зоопарк, который в этом году отмечает 30-летний юбилей. К полезному делу присоединились командиры и комиссары студенческих отрядов. Они помогли навести порядок на территории зоосада, покрасили ограждения и скамейки. Волонтерскую помощь будут оказывать и в дальнейшем.