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Трудовая акция БРСМ прошла в Витебском зоопарке

Вместе на благо страны! Молодежь Витебска инициировала трудовую акцию в областном центре. Одной из локаций стал городской зоопарк, который в этом году отмечает 30-летний юбилей. К полезному делу присоединились командиры и комиссары студенческих отрядов. Они помогли навести порядок на территории зоосада, покрасили ограждения и скамейки. Волонтерскую помощь будут оказывать и в дальнейшем.


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Уже не первый раз здесь собираемся, благоустраивали территорию с ребятами вместе. Собирали листву, мальчишки помогали чинить клетку. Благоустраиваем территорию нашего зоопарка, чтобы животные чувствовали себя комфортно.
Анастасия Ляховская, первый секретарь Железнодорожного районного комитета БРСМ г. Витебска
Трудовые акции у нас проходят на регулярной основе в рамках проекта "За дело". Планируем в рамках недели молодежи провести серию трудовых акций. Планируем благоустроить одну из детских площадок города, а также сквер Молодежи Витебска.
Артур Витоль, первый секретарь Витебского городского комитета БРСМ


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Уже на этой неделе рабочие бригады снова соберутся вместе на открытии трудового семестра. Особенности летней кампании обсудят во время открытого диалога.


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