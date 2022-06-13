3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Трудовая акция БРСМ прошла в Витебском зоопарке
Вместе на благо страны! Молодежь Витебска инициировала трудовую акцию в областном центре. Одной из локаций стал городской зоопарк, который в этом году отмечает 30-летний юбилей. К полезному делу присоединились командиры и комиссары студенческих отрядов. Они помогли навести порядок на территории зоосада, покрасили ограждения и скамейки. Волонтерскую помощь будут оказывать и в дальнейшем.
Уже не первый раз здесь собираемся, благоустраивали территорию с ребятами вместе. Собирали листву, мальчишки помогали чинить клетку. Благоустраиваем территорию нашего зоопарка, чтобы животные чувствовали себя комфортно.
Трудовые акции у нас проходят на регулярной основе в рамках проекта "За дело". Планируем в рамках недели молодежи провести серию трудовых акций. Планируем благоустроить одну из детских площадок города, а также сквер Молодежи Витебска.
Уже на этой неделе рабочие бригады снова соберутся вместе на открытии трудового семестра. Особенности летней кампании обсудят во время открытого диалога.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все