Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Трудовой десант приехал на помощь к 82-летнему жителю деревни Головки Минской области

В условиях непогоды социальные службы готовы организовать расчистку снега, доставку продуктов и лекарств, сопровождение до медицинских учреждений и другие виды поддержки пожилым гражданам, людям с инвалидностью и одиноким людям.

Номера телефонов размещены в специальном разделе на сайте Министерства труда.

10 января к 82-летнему жителю деревни Головки Николаю Дубаткову приехал губернатор Минской области Алексей Кушнаренко. Вместе с ним прибыли глава Минского района Денис Колесень, его заместитель и школьники.

Трудовой десант помог пенсионеру расчистить снег, ведь пожилым это сделать трудно. Аналогичные инициативы по уборке снега продолжаются по всей стране.

Разделы:

Общество