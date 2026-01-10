3.68 BYN
Трудовой десант приехал на помощь к 82-летнему жителю деревни Головки Минской области
Автор:Редакция news.by
В условиях непогоды социальные службы готовы организовать расчистку снега, доставку продуктов и лекарств, сопровождение до медицинских учреждений и другие виды поддержки пожилым гражданам, людям с инвалидностью и одиноким людям.
Номера телефонов размещены в специальном разделе на сайте Министерства труда.
10 января к 82-летнему жителю деревни Головки Николаю Дубаткову приехал губернатор Минской области Алексей Кушнаренко. Вместе с ним прибыли глава Минского района Денис Колесень, его заместитель и школьники.
Трудовой десант помог пенсионеру расчистить снег, ведь пожилым это сделать трудно. Аналогичные инициативы по уборке снега продолжаются по всей стране.