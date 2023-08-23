Трудовой проект студотрядов "Полесье" завершился в Гомеле

Удалось замкнуть цикл: теперь бойцы студотрядов не только работают в агросфере непосредственно в хозяйствах, но уже и собирают сельскохозяйственную технику. Есть серьезные договоренности как с предприятием, так и на уровне Министерства промышленности продолжить эту работу, расширить географию участников, привлекая по линии БРСМ ребят, которые получат дополнительную рабочую профессию на перспективу.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ