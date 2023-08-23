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Трудовой проект студотрядов "Полесье" завершился в Гомеле

Опыт и знания получены, задачи выполнены. Церемония закрытия республиканского межпрофильного трудового проекта студотрядов "Полесье" прошла в Гомеле. Десятки бойцов производственных, строительных и сервисных студотрядов работали на разных объектах холдинга "Гомсельмаш". Ребята из Брестской, Витебской и Гомельской областей проявили себя в цехах, на социальных объектах, а также строительных площадках предприятия.

Работали на Гомсельмаше в организации "СП-Строй". Занимались реконструкцией объектов, выполняли демонтажные работы, чтобы вскоре на новых местах были установлены новые станки и оборудование.
Дмитрий Алексиевич, командир студенческого отряда "Зодчие"
Удалось замкнуть цикл: теперь бойцы студотрядов не только работают в агросфере непосредственно в хозяйствах, но уже и собирают сельскохозяйственную технику. Есть серьезные договоренности как с предприятием, так и на уровне Министерства промышленности продолжить эту работу, расширить географию участников, привлекая по линии БРСМ ребят, которые получат дополнительную рабочую профессию на перспективу.
Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ

Межпрофильный трудовой проект студенческих отрядов "Полесье" реализован впервые в республике. Бойцам, которые проявили себя достойно, вручили благодарности и памятные сувениры.

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