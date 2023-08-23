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Трудовой проект студотрядов "Полесье" завершился в Гомеле
Опыт и знания получены, задачи выполнены. Церемония закрытия республиканского межпрофильного трудового проекта студотрядов "Полесье" прошла в Гомеле. Десятки бойцов производственных, строительных и сервисных студотрядов работали на разных объектах холдинга "Гомсельмаш". Ребята из Брестской, Витебской и Гомельской областей проявили себя в цехах, на социальных объектах, а также строительных площадках предприятия.
Работали на Гомсельмаше в организации "СП-Строй". Занимались реконструкцией объектов, выполняли демонтажные работы, чтобы вскоре на новых местах были установлены новые станки и оборудование.
Удалось замкнуть цикл: теперь бойцы студотрядов не только работают в агросфере непосредственно в хозяйствах, но уже и собирают сельскохозяйственную технику. Есть серьезные договоренности как с предприятием, так и на уровне Министерства промышленности продолжить эту работу, расширить географию участников, привлекая по линии БРСМ ребят, которые получат дополнительную рабочую профессию на перспективу.
Межпрофильный трудовой проект студенческих отрядов "Полесье" реализован впервые в республике. Бойцам, которые проявили себя достойно, вручили благодарности и памятные сувениры.
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