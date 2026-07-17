Трудовые мигранты, кадры и условия для жизни на селе: итоги поездки Кочановой в Витебскую область

Создание комфорта для жизни на селе, ход уборочной кампании и обеспеченность АПК кадрами. Предметный разговор состоялся 18 июля в Витебской области.

Подвижки в работе АПК Витебщины есть. Теперь главное их закрепить. Об этом по итогам посещения сразу двух районов заявила спикер верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова.

17 июля она побывала на крупнейшем сельхозпредприятии "Маяк Браславский". Это предприятие не вошло в интеграционные структуры, а выбрало самостоятельное развитие. Глава государства такое решение поддержал. И "Маяк Браславский" доказал свою эффективность. Сегодня это стабильно работающее предприятие.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"То, как относятся здесь к людям, и то, какой здесь порядок и ухоженность, то, как содержатся животные, это, конечно, хороший пример для подражания. Это действительно одно из таких хороших крепких хозяйств в Браславском районе. Конечно, мы смотрим на то, как укомплектованы кадрами, это очень важно, специалистами, ветеринарными врачами, зоотехниками, агрономами. Ведь даже пример небольшой, как можно поменять посевные площади и уже точно понимать, что завтра ты будешь с кормами".

Условия для хорошего заработка и комфортного проживания трудовых мигрантов - еще одна ключевая тема. В последние дни с подачи различных интернет-ресурсов она приобрела резонансное звучание. Дескать, условия, на которые рассчитывали приехавшие в Беларусь мигранты из Узбекистана, разошлись с реальностью.



В Сети ходили ролики о том, что якобы мигранты даже просятся обратно. Наталья Кочанова пообщалась с гостями, которые работают в Новополоцке на биомехзаводе.

Наталья Кочанова с гостями из Узбекистана

Забота о людях и контроль за созданием достойных условий для каждого специалиста - важнейшее поручение главы государства. И для спикера принципиально важно, чтобы абсолютно все достигнутые договоренности между нашими странами на местах исполнялись беспрекословно.

В Витебскую область прибыло более 200 человек. Задействованы они в основном в сфере АПК. Наталья Кочанова поручила организовать для гостей программу с посещением Полоцка, чтобы они смогли познакомиться с культурой Беларуси.

Тема межгосударственного взаимодействия в сфере трудовых ресурсов получит свое продолжение уже в сентябре во время запланированного визита нашей делегации в Узбекистан для участия в межпарламентском форуме.