Трудовые коллективы Гомеля встретились на "Лыжне-2021"

Спорт объединяет. Коллективы предприятий Гомеля встретили пятницу на "Лыжне-2021". Приняло участие в соревнованиях 18 команд (на старт вышли около сотни человек). Самому старшему - 61 год. Площадкой спортивного мероприятия стал стадион "Гомсельмаш". Мужчин ожидала трасса в 1200 метров. Женщин - 800.

Соревнования по лыжному спорту - давняя традиция. В этом году они собралитрудовые коллективы в 23-й раз.