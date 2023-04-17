В среднем на 5 % увеличатся трудовые пенсии с 1 мая

Документ предусматривает перерасчет трудовых пенсий с 1 мая, в результате которого они увеличатся в среднем на 5 %. На выплату пенсий в мае будет направлено Br1,5 млрд, из которых Br78 млн - дополнительные расходы в связи с повышением согласно указу. Получателями трудовых пенсий являются 2,3 млн человек.