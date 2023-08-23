Труп беженца обнаружен белорусскими пограничниками на границе с Латвией

На границе с Латвией обнаружен труп беженца. Тело мужчины нашли днем 21 августа в Верхнедвинском районе полоцкие пограничники. Предположительно это выходец из Азии. Иностранец был накрыт клеенкой, вещей и документов рядом с ним не обнаружено. Также предварительно известно, что смерть наступила около пяти дней назад.