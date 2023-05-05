Избавились от тела. Латвийские силовики переместили труп беженца на белорусскую территорию. Сегодня на нашей границе пограничники обнаружили очередного мертвого иностранца. Труп мужчины находился в десяти метрах от ограждения. По предварительным данным, тело латвийские пограничники перебросили на нашу территорию через калитку. Вот такое нечеловеческое отношение к беженцам со стороны "гуманного" Запада.