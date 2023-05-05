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Латвийские силовики переместили труп беженца на белорусскую территорию

Избавились от тела. Латвийские силовики переместили труп беженца на белорусскую территорию. Сегодня на нашей границе пограничники обнаружили очередного мертвого иностранца. Труп мужчины находился в десяти метрах от ограждения. По предварительным данным, тело латвийские пограничники перебросили на нашу территорию через калитку. Вот такое нечеловеческое отношение к беженцам со стороны "гуманного" Запада.

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