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Труп беженца обнаружен на белорусско-польской границе

Польша продолжает демонстрировать зверское отношение к беженцам. На белорусско-польской границе обнаружено тело мужчины неславянской внешности. Это уже не случайность.

19 ноября пограничный наряд нашел труп беженца без теплой верхней одежды. Тело находилось недалеко от калитки в польском заграждении. Госпогранкомитет подчеркивает, что характер следов, оставленных на границе, свидетельствует о том, что тело было перемещено из Польши в Беларусь.

Польша продолжает демонстрировать антигуманное отношение к беженцам

При себе у погибшего обнаружены документы гражданина Ирака. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на месте работала следственно-оперативная группа.

На этом же участке белорусско-польской границы 2 октября недалеко от калитки был также обнаружен труп беженца, а 8 ноября - избитый польскими силовиками гражданин Сирии.

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