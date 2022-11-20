Труп беженца обнаружен на белорусско-польской границе

Польша продолжает демонстрировать зверское отношение к беженцам. На белорусско-польской границе обнаружено тело мужчины неславянской внешности. Это уже не случайность.



19 ноября пограничный наряд нашел труп беженца без теплой верхней одежды. Тело находилось недалеко от калитки в польском заграждении. Госпогранкомитет подчеркивает, что характер следов, оставленных на границе, свидетельствует о том, что тело было перемещено из Польши в Беларусь.

