Труп беженца обнаружен на границе с Латвией

Кадры с латвийской границы, где обнаружен труп беженца. Бездыханное тело мужчины азиатской внешности нашли пограничники вблизи калитки в заграждении, установленном на латвийской территории. Предположительно, это гражданин Шри-Ланки. Также там были обнаружены деньги, водительское удостоверение и личные вещи погибшего. На месте работала следственно-оперативная группа, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Факты избиений и гибели людей на границе Евросоюза открыто демонстрируют бесчеловечное отношение западных стран к беженцам, которые ищут защиту. С начала года это седьмая смерть беженца на границе с Латвией, зафиксированная белорусскими пограничниками.