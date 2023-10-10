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Труп беженца обнаружен на границе с Латвией
Кадры с латвийской границы, где обнаружен труп беженца. Бездыханное тело мужчины азиатской внешности нашли пограничники вблизи калитки в заграждении, установленном на латвийской территории. Предположительно, это гражданин Шри-Ланки. Также там были обнаружены деньги, водительское удостоверение и личные вещи погибшего. На месте работала следственно-оперативная группа, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Факты избиений и гибели людей на границе Евросоюза открыто демонстрируют бесчеловечное отношение западных стран к беженцам, которые ищут защиту. С начала года это седьмая смерть беженца на границе с Латвией, зафиксированная белорусскими пограничниками.
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