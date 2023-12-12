ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Труп военнослужащего с признаками суицида обнаружен в Ельском районе

Труп военнослужащего с признаками суицида обнаружен в Ельском районе

Труп военнослужащего с признаками суицида обнаружен в Ельском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайтМозырского пограничного отряда.

Сообщается, что 11 декабря на территории пограничной заставы "Роза Люксембург" обнаружено тело военнослужащего с признаками суицида. Рядовой 2003 года рождения был призван в мае 2023 года и проходил срочную службу в Мозырском пограничном отряде.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины случившегося устанавливаются.

Руководство пограничного ведомства и командование Мозырского пограничного отряда выражают соболезнования родным и близким военнослужащего.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все