Труп военнослужащего с признаками суицида обнаружен в Ельском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайтМозырского пограничного отряда.

Сообщается, что 11 декабря на территории пограничной заставы "Роза Люксембург" обнаружено тело военнослужащего с признаками суицида. Рядовой 2003 года рождения был призван в мае 2023 года и проходил срочную службу в Мозырском пограничном отряде.