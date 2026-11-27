Начало 1990-х годов для Беларуси стало временем выбора. Молодому суверенному государству требовались не только границы института власти, но и собственная правовая база.

Верховному Совету после развала СССР историки и политики дали двоякую оценку. С одной стороны, это был учредитель суверенитета Беларуси и первый парламент уже независимого государства. С другой, - символ политического хаоса и неэффективного разделения властей.

Владимир Андрейченко вошел в историю белорусского парламентаризма как председатель Палаты представителей четырех созывов. Он, заслуженный работник сельского хозяйства, работал во время 12-го созыва (с мая 1990-го по 1995 год) Верховного Совета БССР. Это были поворотные годы с путчем в сердце большой советской страны и парадом суверенитетов.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси (2008-2024 гг.):

"Верховный Совет сыграл заметную роль в становлении независимой Беларуси - именно им были приняты Декларация о государственном суверенитете Республики Беларусь и Конституция. Но из-за острой конкуренции, политической борьбы и зачастую личных амбиций депутатов работа Верховного Совета стала неэффективной. Она была оторвана от жизни, не отвечала потребностям страны, а экономика была в упадке. Люди требовали работоспособный парламент".

В парламентскую жизнь председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси (2004-2007 гг.) Владимир Коноплев погрузился еще будучи помощником сначала народного депутата Александра Лукашенко, а позже уже избранного Президента Беларуси. Очевидно было для многих, что противостояние Верховного Совета и белорусского лидера загоняли страну глубже в кризис.

"Мы тогда, рядовые граждане, слушая, что происходило, по телевизору, радио заслушивались, как будто бы находились в хорошем театре. Когда поближе столкнулся с парламентской работой, начинал понимать, что многие, кто красиво говорят, иногда тормозят реальную работу в экономике, социальной сфере. Наверное, Верховный Совет свое дело сделал, и в 1994-1995 году созрела необходимость что-то менять", - вспомнил Владимир Коноплев.

У всех, кто был неравнодушен к судьбе Беларуси, впереди были десятилетия кропотливой работы над законодательным фундаментом государства. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси (2008-2010 гг.) Борис Батура, которому лишь предстояло возглавить Совет Республики, в 1990-е годы занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства.

"В Верховном Совете присутствовали разные политические партии, и каждый отстаивал свое мнение. Очень сложно было доказывать необходимость принятия того или иного решения, особенно касающегося бюджета. Население при СССР погашало где-то 20 % коммунальных услуг, а к 1994-1996 годам выходили на 60-80 %, поэтому принимать бюджетные вопросы было совершенно сложно", - рассказал Борис Батура.

Борис Батура

Это время свежо в памяти не только депутатов Верховного Совета. С предложениями распродать страну, отдать заводы, уничтожить целые отрасли, которые в Советском Союзе закрепили за Беларусью имидж крепкой республики, нельзя было смириться.

Как отметил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси (2015-2019 гг.) Михаил Мясникович, международные финансовые организации - Международным валютным фондом, группа Всемирного банка - спрашивали, зачем такие крупные предприятия, как МТЗ, МАЗ. Структуры предлагали их раздробить промышленные гиганты на небольшие компании, которые в определенной степени будут позиционировать себя на рынках. "Я уверен, что если бы мы пошли таким путем, то не имели бы конкурентоспособной продукции. Это было бы мелкотоварное сельскохозяйственное и промышленное производство", - добавил он.

Осенью 1996-го на референдуме белорусы проголосовали за обновление Конституции и реформу государственной власти. Этот шаг заложил основу современной национальной модели парламентаризма. На смену Верховному Совету пришел двухпалатный парламент, ставший надежной опорой суверенитета.

Факт Из 142 депутатов Верховного Совета 13-го созыва в Палату представителей перешли 110 человек. И этот первый созыв навсегда остался в истории как самый особенный.

"Вошли представители девяти политических партий, которые были в Верховном Совете 13-го созыва. Более того, в составе были даже пять депутатов, которые подписали заявление об импичменте Президента в обращении в Конституционный суд. Все это свидетельствует о том, что при формировании палаты не было допущено предвзятости, а стоял вопрос о профессиональности работы высшего на тот период законодательного и представительного органа Беларуси", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси (1996-2008 гг.) Анатолий Красуцкий.

Анатолий Красуцкий

Заслуженный юрист Беларуси и парламентарий четырех созывов Анатолий Красуцкий, включая 13-й, вспомнил, как под давлением отдельных депутатов едва уцелели и символы советской эпохи. Группой депутатов БНФ был поставлен вопрос о демонтаже всех памятных досок, барельефов - таким образом хотели стереть грань истории построения белорусского государства.

Михаил Мясникович:

"Многие страны имеют двухпалатные парламенты, которые достаточно успешно работают. Взвешенность решений необходима. Если посмотреть на советскую историю, эту роль выполняла партия, осуществлялось регулирование с учетом безусловного укрепления оппозиции. Законы принимались в Москве Верховным Советом СССР. В случае Беларуси в определенной степени была адаптация и дублирование применительно к местным условиям, хотя возникли уже совершенно другие меры ответственности. Надо было принимать решения. Я считаю, что Совет Республики нашел свое место".

Продуманное разграничение полномочий палат парламента обеспечило более полное представительство всех слоев общества в нем. Проекты законов начали проходить через двойное экспертное "сито" - сначала они вносятся в Палату представителей и дорабатываются там в ходе подготовки к рассмотрению в первом и втором чтениях, а потом Совет Республики одобряет либо отклоняет их.

За этой простой вроде бы схемой стоят месяцы кропотливой работы парламентариев обеих палат, представителей госорганов, экспертов, научной среды, нередко с выездом на места, где практиками изучается востребованность, реализуемость и жизнеспособность новых норм.

Как писалась история Национального собрания Беларуси, смотрите в документальном фильме "Законы для жизни. 30 лет Национальному собранию Беларуси".

Главное фото: sb.by