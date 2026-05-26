ЦЭ и ЦТ стартовали в Беларуси: как все прошло, кого и за что выгнали

В Беларуси стартовали итоговые испытания - ЦЭ и ЦТ. Для нынешних выпускников школ это централизованный экзамен по выбранному предмету. Для тех же, кто окончил школу раньше или выпускается из колледжа, это централизованное тестирование.

Обеспечить равные и справедливые условия для каждого абитуриента - безусловный приоритет. В этом году испытания сдает почти на 7 тыс. человек больше, чем в прошлом. Более 66 тыс. участников зарегистрировано на централизованное тестирование и свыше 59 тыс. - на централизованный экзамен. Всего в Беларуси открыты 144 пункта для сдачи ЦЭ и 40 - для ЦТ. В списке предметов по выбору сегодня - физика, математика, химия, биология, иностранные языки, история Беларуси в контексте всемирной истории, география и обществоведение.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: "Государственная комиссия охватила все пункты сдачи ЦЭ ЦТ для того, чтобы проконтролировать соответствие законодательству и установленным требованиям условий для сдачи экзаменов. И, конечно, чтобы обеспечить справедливость, это главное, что глава государства от нас требует".

Особое внимание организаторы уделили безопасности и комфорту. В каждом пункте на месте дежурят медработники, бригады скорой помощи, сотрудники милиции и представители МЧС. Работают точки питания и продажи канцтоваров. Правила остаются строгими: личные вещи и гаджеты необходимо оставлять в гардеробе. С собой в аудиторию можно и нужно взять знания, паспорт, пропуск и черную гелевую ручку (а лучше 2). Тем, кто сдает физику и химию, разрешено пользоваться калькулятором.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "Хотел бы отметить очень высокую явку. Всего лишь из 59 тыс. не явилось 204 человека. Все ребята не явились по уважительным причинам. Это болезнь, спортивные мероприятия. 9 человек удалены за нарушение правил проведения централизованного экзамена. В первую очередь это пронос и попытка использования мобильных устройств, наушников. Поэтому хотелось бы обратиться и к выпускникам, и к родителям. Убедительная просьба: не надо испытывать судьбу, потому что такие ребята смогут сдать экзамены только в иные сроки. Таким образом, они только в августе получат аттестат об общесреднем образовании. К сожалению, 15 ребят не смогли по состоянию здоровья завершить централизованный экзамен. Им была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь".

Следующий экзамен пройдет уже 29 мая по русскому или белорусскому языку на выбор. Для тех, кто не сможет присутствовать по уважительной причине, предусмотрены резервные дни - 20 и 22 июня.