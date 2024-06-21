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ЦЭ и ЦТ по профильным предметам во второй резервный день напишут более 440 абитуриентов
Централизованный экзамен и централизованное тестирование по профильным предметам во второй резервный день напишут более 440 абитуриентов. Об этомсообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк, пишет БЕЛТА
"Второй резервный день для прохождения централизованного экзамена и централизованного тестирования по профильным предметам назначен на 21 июня. На эту дату зарегистрировалось более 440 человек. Выпускники и абитуриенты будут сдавать профильные предметы - все, кроме русского и белорусского языков. Пункты проведения, их у нас шесть по стране, готовы принять сдающих. Испытания начнутся одновременно по стране - в 11.00", - проинформировал Юрий Миксюк
Участник испытаний должен прибыть в пункт проведения ЦТ заранее. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство в Беларуси, удостоверение беженца, справка, выдаваемая в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность), ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Школьники без документа, удостоверяющего личность, к прохождению испытаний не будут допущены. Не попадут на экзамен и опоздавшие - те, кто прибудут на испытания после вскрытия пакета с экзаменационными работами.
Последним резервным днем ЦЭ и ЦТ по русскому и белорусскому языкам определено 23 июня. Тех, кто по уважительным причинам не сможет сдать испытания и в конце июня, а также удаленных из аудиторий нарушителей правил проведения ЦЭ и ЦТ ждут иные сроки - это 19 и 21 августа. Справившиеся с заданиями в августе смогут участвовать только в приемной кампании в колледжи, поступить в вузы в этом году они уже не смогут.
Информацию о результатах ЦЭ и ЦТ в резервный день можно будет получить на сайте Республиканского института контроля знаний. Сертификат ЦТ абитуриент получает в пункте, в котором он проходил тестирование, под подпись при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с которым он проходил ЦТ, документа об образовании и пропуска с отметкой "Тестирование прошел".
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