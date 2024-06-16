ЦЭ и ЦТ: система уже второй год доказывает - такой формат удобен для абитуриентов и педагогов

В Беларуси выпускники учреждений среднего образования уже второй год подряд проверяют свои знания по новой системе - в формате ЦЭ и ЦТ. Для поступления в вуз требуется сдать два централизованных экзамена и одно тестирование. Система уже второй год доказывает: такой формат удобен как для самих абитуриентов, так и для педагогов. Подробнее об экзаменационном марафоне Сергей Ладысев.

Две даты в мае и одна в июне стали для многих выпускников важными в жизни. Ведь от этого зависит их будущее. Но это уже в прошлом, главное, что накануне ребята узнали свои баллы по двум ЦЭ и выдохнули. Максимально возможный результат - 100 баллов - получили около тысячи выпускников. Есть, конечно, и те, кто получил минимальный балл, но большинство школьников подтвердило свой уровень знаний, это доказывает то, что все были в равных условиях.





Выпускница 11 класса СШ № 4 г. Дзержинска Елизавета Костко получила свои заветные 100 баллов по русскому языку благодаря одной формуле успеха - дисциплина плюс интерес к предмету. Эти две составляющие стали важными для нее при подготовке к экзамену.

Если интереса к предмету нет, то будет тяжело заучивать какую-нибудь информацию, можно переволноваться на экзамене, что-то подзабыть. Если интерес есть, то эта информация будет заложена у вас в голове. Я считаю, что формат ЦЭ оправдан, нет ничего субъективного. Поэтому я считаю, что это хорошая система. Елизавета Костко, выпускница СШ № 4 г. Дзержинска

А вот будущие специалисты в сфере государственного управления и права Анастасия Самохвал и Вероника Дуло получили свои высокие баллы по обществоведению - 100 и 98 - благодаря ежедневной подготовке, начитанности и самоотдаче. Позади десятки решенных тестов и тем из школьной программы. Но девочкам эта дало большую уверенность при сдаче экзамена уже в день Х.

Был большой разброс по предметам, т.е. надо было охватывать весь школьный курс. Сейчас ты выбираешь предметы, которые ты хочешь и сдаешь именно их. И плюс в том, что быстрее все это происходит, не надо сильно долго сидеть над учебниками в том плане, что предметов меньше. Вероника Дуло, выпускница СШ № 4 г. Дзержинска

Общая и единая форма проведения выпускных и вступительных экзаменов направлена на совместную подготовку школьников и учителей с акцентом на определенные предметы. Это способствует более ответственному и мотивированному выбору будущей профессии выпускниками. Мнение педагогов тому подтверждение.

Судя, скажем так, по отношению учащихся, родителей, педагогов к централизованному экзамену, движение вперед есть и положительные результаты есть, поэтому надо продолжать в этом направлении. Александр Левко, учитель истории и обществоведения СШ № 4 г. Дзержинска

"Подготовка к экзамену очень хорошая со стороны организационного комитета. Ребята, когда получили задание, волнение прошло. Комиссия, которая проводила экзамен, была настроена очень доброжелательно", - делится своим мнением учитель математики СШ № 4 г. Дзержинска Ирина Железко.

Во время подготовки к экзаменам и тестированию рядом с выпускниками 24/7 в качестве поддержки были самые для них дорогие люди - родители.

"Мы к этому экзамену готовились целый год. Тяжело, но это стоило набранных баллов, к таким надо было готовиться. Этот вариант намного лучше, потому что у нас тут остается все-таки 3 предмета, а не все 7. На ребенка уже не та нагрузка распределяется, в узкой направленности идет большой уклон", - рассказывают родители Анастасии Самохвал.

"Если есть целеустремленность и желание у ребенка, то есть и знания. Эту систему необходимо развивать. Мы знали о том, что должен быть высокий результат, потому что все для этого было сделано", - отмечает мама Елизаветы Костко.

Результаты ЦЭ известны. Сейчас ребята ждут баллы по централизованному тестированию. Но есть и те, кому только предстоит пройти этот путь испытаний.