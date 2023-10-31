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Цех нелегального производства беспилотников обнаружили лидские пограничники
Кустарное производство беспилотников пресекли лидские пограничники. У себя дома в Вороновском районе, в нескольких километрах от литовской границы, 30-летний местный житель наладил тайный цех по сборке дронов.
Во время осмотра найдены два готовых летательных аппарата, около десятка пультов управления к ним, рамы для самостоятельного изготовления коптеров, аккумуляторы и другие запчасти. Идет дальнейшее разбирательство.
Напомним, в Беларуси запрещено владение и использование беспилотников в пограничной полосе. Также запрещено оставлять дрон вне населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне. Нарушителям грозит штраф. С сентября в Беларуси вступил в силу указ, запрещающий физическим лицам хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников и авиамоделей. Использование дронов разрешено лишь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
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