Цех нелегального производства беспилотников обнаружили лидские пограничники

Кустарное производство беспилотников пресекли лидские пограничники. У себя дома в Вороновском районе, в нескольких километрах от литовской границы, 30-летний местный житель наладил тайный цех по сборке дронов.

Во время осмотра найдены два готовых летательных аппарата, около десятка пультов управления к ним, рамы для самостоятельного изготовления коптеров, аккумуляторы и другие запчасти. Идет дальнейшее разбирательство.