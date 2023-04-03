На что делает ставку белорусская армия - в проекте "Диспозиция"

Задачи Главнокомандующего, которые были озвучены во время Послания Президента народу и парламенту, белорусскими военными приняты к исполнению. Цель основной миссии - мирное небо над Беларусью - остается неизменной. Инструменты и алгоритмы работы пересматриваются. Прямо на стрельбищах и директрисах. О точках роста силы - в проекте "Диспозиция".

Послание Главнокомандующего Вооруженными силами армия изучает на полигонах, на ходу меняя тактику и вообще во многом подходы к военному делу. Никто, конечно, в атаку после слов Президента не пошел, но страницу с прежними наставлениями и методиками в войсках окончательно, но вдумчиво перевернули, оставив, конечно, традиции и работающие модели подготовки. Эволюцию, безусловно, подпитывает анализ опыта боевых действий в Украине. И раньше в армии никто в шапку не спал, но после четкого фиксирования угроз безопасности люди в погонах принародно получили в руки максимально детальный компас. Курс на мирное небо предполагает для частей и соединений сжатые сроки, высокую технологичность, мобильность и решительность. Все эти компоненты отработаны в ходе учения с воздушно-десантной бригадой из Витебска. Соединение буквально окунули в боевую обстановку. Перемещение для подразделений стало перманентным состоянием, задачи поступали комплексно, бой в поле переходил в городской без остановок, ночь ни разу не стала временем отдыха. Причем действовали в том числе военнообязанные, лишь несколько дней назад призванные из запаса.





Мы сократили время на боевое слаживание подразделений. Был отработан комплекс новых вопросов, которые до этого бригада не нарабатывала. Все этапы учения проходили с учетом опыта специальной военной операции. Борьба с беспилотниками отрабатывалась, ведения огня из зданий, отработали вопрос не уничтожения, а выдавливания противника из населенных пунктов.

На этом учении предполагалось, что не всегда противник в результате грамотных действий наших войск непременно и безоговорочно разбит. Оппонент, по сценарию, интеллектуален и оснащен. Мы тоже несем потери. Кстати, у нас даже само слово "потери" стремились лишний раз не произносить. Теперь учимся воевать в нарочито сложных условиях.

Вадим Денисенко: В ходе этапа обучения отработали вопросы восполнения потерь. Сложный элемент, мы этим никогда не занимались.

Далеко не в романтических условиях учатся работать и Военно-воздушные силы. В ходе вооруженных конфликтов авиация одной из первых подвергается удару. Среди наиболее действенных способов противостояния - рассредоточение. Ранее упор при этом элементе делался на использование аэродромных участков дорог. Особенно журналисты радовались красоте посадки боевых самолетов на автотрассы. Теперь в поле зрения авиаторов вообще все площадки, которые могут принимать борта, включая гражданские аэродромы. Проводятся и соответствующие тренировки. Недавно перебазировались целые базы.





Конечно, особое внимание сегодня территориалам. Беларусь одной из первых в Европе начала активно развивать территориальную оборону. Конфликт в Украине подтвердил эффективность этого способа организации защиты. Изучив материал, наши военные определили точки роста потенциала территориальных войск. Сейчас новшества отрабатывают военнообязанные Минской области. Абсолютно точно уже можно сказать - этим мужикам все по плечу. С таким-то настроем.

Военнообязанный: В современных условиях нужно быть патриотом и защищать Родину и отдать ей свой долг. В современных условиях люди должны проходить спецподготовку и уметь защищать свой дом, улицу, своих близких, а это все и есть страна. Армия, безусловно, должна развиваться дальше, как идет прогресс, а в армии он идет еще сильнее.