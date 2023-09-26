Цель - вовлечь молодых специалистов: в Минске стартовал форум "Культура столицы - 2023"

Форум "Культура столицы - 2023" стартовал в Минске. Для молодых специалистов подготовили диалоговую площадку с администрацией города, на которой они смогли задать как жилищные вопросы, так и вопросы по охране труда. Форум - отличная возможность для обмена опытом, знакомств с коллегами и лидерами мнений.

"Это плановое знакомство, встреч несколько. Первая приурочена ко Дню работника культуры. Такие встречи проходят не только по линии культуры, но и по линии образования, медицины. Основная цель мероприятия - вовлечь молодых специалистов, которые пришли в данном случае в учреждение культуры, познакомить с инфраструктурой, коллективом", - рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.