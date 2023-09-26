3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Цель - вовлечь молодых специалистов: в Минске стартовал форум "Культура столицы - 2023"
Форум "Культура столицы - 2023" стартовал в Минске. Для молодых специалистов подготовили диалоговую площадку с администрацией города, на которой они смогли задать как жилищные вопросы, так и вопросы по охране труда. Форум - отличная возможность для обмена опытом, знакомств с коллегами и лидерами мнений.
"Это плановое знакомство, встреч несколько. Первая приурочена ко Дню работника культуры. Такие встречи проходят не только по линии культуры, но и по линии образования, медицины. Основная цель мероприятия - вовлечь молодых специалистов, которые пришли в данном случае в учреждение культуры, познакомить с инфраструктурой, коллективом", - рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.
За две недели форум объединит почти 300 человек - молодых специалистов и руководителей сферы культуры, кадровый резерв и представителей различных направлений.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября