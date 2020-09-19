Угрозы международного давления и санкций, призывы к забастовкам, которые звучат из телеграм-каналов, и их курируют из-за рубежа. Военные учения НАТО прямо у наших границ и даже попытки соседних стран Запада переманить высококвалифицированных белорусских специалистов. Цель ясна: подрыв экономики Беларуси и дестабилизация ситуации. Но вот насколько удачно получается - наблюдала Мария Петрашко (подобности в видео).



