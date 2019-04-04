Целый город для скворцов построил житель Старых Дорог на своем приусадебном участке

Михаил Никонович - большой любитель крылатых, особенно первых вестников весны - скворцов. Они гнездятся на так называемой птичьей улице уже несколько лет. Первый жилец в этом году прилетел 2 марта. Сейчас все домики заселены. Птицы живут в них попарно. И вскоре появятся птенцы.



Птицы реагируют на изменения в окружающей среде. Санитарные рубки в лесах и работы по благоустройству городов часто приводят к тому, что исчезают старые деревья, в которых можно сделать дупло. А если становится меньше мест для гнездования, уменьшается и количество птиц. Поэтому создание домиков для крылатых иногда не просто инициатива, а необходимость.