Цементобетон или асфальт: в чем заключаются преимущества и недостатки этих видов покрытий

В Беларуси сделали ставку на цементобетонные дороги. Да, строить их дороже, но межремонтный срок, как утверждают специалисты, возрастает в разы. Почему бетон служит дольше и вытеснит ли он привычный асфальт, рассказал первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Григорий Глазко в эфире ток-шоу "Экономическая среда".

При разработке проектно-сметной документации (ПСД) один из основных вопросов было применение асфальтобетона или цементобетона. В данном случае обратились к экономическим расчетам. При прочих равных приоритет отдается цементобетонному покрытию.

Цементобетон применяется при реконструкции, строительстве и капитальном ремонте дорог. В процессе разработки ПСД цементобетон дороже на 10-15 %. Но если брать эксплуатацию и содержание, за цементобетоном остается безусловное преимущество - он может служить от 20 до 25 лет.

Помимо этого, для такого вида дорожного покрытия не нужно вводить сезонные ограничения. Данные дороги можно использовать с нагрузкой 1,5 т на ось и эксплуатировать круглогодично, а эти факторы важны для экономики Беларуси. Но есть и другие нюансы.

"Цементобетонные дороги в первый год эксплуатации нельзя обрабатывать солями. По асфальту можно ехать уже в тот же день. Температура укладки асфальта составляет 120-150 градусов, заканчивается она на 70 градусах, и спустя 2-3 часа по нему можно открывать движение. Цементобетон же должен набрать прочность. Гидратация бетона составляет 28 суток, плюс к этому невозможность проводить обработку целый год, допускается только чистить. В городе есть нюансы по коммуникациям. Чтобы произвести ремонт коммуникаций, надо изначально перед устройством такого покрытия проложить или переложить все коммуникации под углом 90 градусов, сделать запасные кабельные канализации, чтобы в случае экстренных порывов необходимо было переключить пеналы под эти коммуникации", - объяснил заместитель директора предприятия "Гордорстрой" Михаил Берестевич.

Сколько стоит качественное дорожное полотно. Когда заасфальтируют подъезды к агрогородкам. Уйдет ли в прошлое ямочный ремонт. Эти темы и не только разобрали в новом выпуске ток-шоу "Экономическая среда".

Фото: magnific.com