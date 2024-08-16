Столичный квадратный метр в июле подорожал на 1,9 % и сейчас в среднем стоит 1534 доллара. Рост цен после небольшого снижения в июне произошел практически по всем типам квартир и установил новый максимум за 10 лет.

Также в июле был установлен очередной рекорд по количеству сделок: по предварительным данным, было продано более 1 800 квартир - это на 0,5 % больше, чем в июне, и на 11 % больше, чем год назад. Эксперты полагают, что такая динамика сохранится до конца года.



Традиционно самыми популярными были сделки с однушками - на них пришлось 43 % заключенных договоров. А среди районов самыми популярными для сделок были Октябрьский и Фрунзенский.