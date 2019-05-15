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Цена на лук-севок за последние несколько недель выросла в 3 раза
Тема, которую обсуждают буквально в каждом магазине и приусадебном участке. Цена на лук-севок. За последние несколько недель она выросла в 3 раза, а где-то и вовсе в 5! И составляет 30 рублей. Впрочем, как уверяют специалисты, паниковать не стоит. В чем причина такой ситуации? И будем ли с луком осенью - выясняла Анастасия Бенедисюк.
Впору устраивать квест по поиску лука-севка. "Не найдете!"
Комаровский рынок. Тут впору устраивать квест по поиску лука-севка. "Не найдете!" - уверяет Валентина Цыганкова. По крайней мере, желтого. Последнюю луковицу она продала еще месяц назад. 12 рублей за килограмм. Уже тогда вдвое выше привычного ценника.
В цене сейчас и не такой популярный (в суп не добавишь, да и дачники не балуют) красный севок, этот выращен в Казахстане. Уже давно нет на Комаровке и семян лука.
Пока одни гадают - почему, другие продают. Прилавки ломятся, лук в изобилии. Сезонная ярмарка на Чкалова, 7. Спрос рождает предложение. Цены растут, а снимать запрещается.
Такое повышение роста цен на лук - не что иное, как возможность частично компенсировать недостаток урожая
Впрочем, такое повышение роста цен на лук - не что иное, как возможность частично компенсировать недостаток урожая. Только в Нидерландах (это основной наш импортер) из-за засухи в этом году он снизился на 44%. В Великобритании лука-севка собрали меньше на 40%, а в Германии - на 35. Мировые экономические издания пишут о подорожавшем севке в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, странах Евросоюза. При такой ситуации приходится конкурировать уже за закупки азиатского овоща.
Между тем, дефицита сегодня нет, спрос значительно сократился. Период посадки севка (конец апреля - начало мая) уже позади. После 15 числа сажать не рекомендуется. Поскольку лук - культура длинного дня, а это, рассказывают ученые-селекционеры, грозит ему быть вечно зеленым.
Своего севка Беларусь сегодня производит в незначительных объемах. Отечественного на рынке всего процентов 8.
У лука-севка есть сразу ряд преимуществ. Во-первых, корневая система достаточно сильная, а значит - меньше рисков при плохой погоде. Во-вторых, урожай можно собирать на месяц раньше. И при этом луковица будет куда крупнее. И в-третьих, и это для дачников, пожалуй, самое главное - он прост при посадке и уходе.
Этот овощ можно высаживать и ближе к зиме, и там, уверяют аграрии, вопросов быть не должно. Потерянные объемы сократят за счет этого урожая. Впрочем, не стоит забывать и о семенах лука - чернушке. Зачастую в производственных масштабах в хозяйствах и на фабриках используют именно их.
МАРТ совместно с Минсельхозпродом подготовят дополнительные меры защиты внутреннего рынка
Что касается репчатого лучка, то его достаточно для внутреннего рынка, несмотря на то, что урожай в прошлом году сократился на треть. В стабилизационные фонды заложили почти 12 тысяч тонн, на начало мая его осталось тысяча. И этого хватит для бесперебойной торговли до нового урожая, уверяют специалисты. Учитывая, что запасы есть и в хранилищах сельхозорганизаций, да и торговые сети завозят, еще и импорт.
Как отметили в МАРТ: чтобы такая ситуация по ажиотажному спросу не повторилась, МАРТ совместно с Минсельхозпродом подготовят дополнительные меры защиты внутреннего рынка. Тогда и "горе луковое" останется лишь ироническим выражением.
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