Цена более 1000 евро за квадратный метр жилья завышена - министр архитектуры и строительства

В проекте "Разговор у Президента" министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович рассказал о том, какая средняя заработная плата у специалистов в строительный отрасли, а также сколько, по его мнению, должен стоить квадратный метр жилья.

"Учитывая темп роста заработной платы и ее объем, квалифицированные специалисты смогут достойно заработать, работая и на наших отечественных предприятиях", - отметил РусланПархамович.

Так, по итогам работы за 2022 год строительная отрасль находится на 4-м месте по уровню заработной платы среди всех отраслей хозяйствования.

В целом же по отрасли средняя заработная плата составляет 1650 рублей и к тому же планируется к росту. В 2023 году добавят порядка 10-15 %. Например, в феврале будут пересмотрены ставки 4-го разряда для строителей - их увеличат на 17 %.

А что насчет цены квадратного метра? По мнению министра, цена свыше 1000 евро за квадратный метр жилья завышена, т.к. известна стоимость материальных ресурсов, рабочей силы и механизмов. И если учитывать только эти три составляющие, то в сумме они явно меньше, чем заявленная цена у застройщика. Однако следует учитывать, что цены в Минске существенно разнятся по отношению к регионам. Здесь другая стоимость земельных участков, есть необходимость строить высотные дома. Все эти косвенные дополнения приводят к фактическому удорожанию стоимости квадратного метра в Минске.

"На мой взгляд, от 1500 до 1700 рублей по коммерческому жилью на конец следующего года - реальная нормальная цена", - уточнил РусланПархамович.

А вот для нуждающихся планируют выйти на показатель порядка 1400 рублей за квадратный метр. "Это потолок цены, который сами для себя поставили на 2023 год", - подытожил министр.