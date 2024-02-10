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"Цена вопроса очень велика" - Мысливец о том, почему белорусам нужно идти на выборы
Взгляды белорусского общества на повседневные вопросы и отношение к современным вызовам позволяет узнать социология. Актуальна она во время проведения электоральных кампаний. Интересно сверить свое мнение с позицией большинства. Однако нередко в дело вступают политтехнологии, которые пытаются использовать для манипуляции общественным мнением с помощью различных уловок. Порой даже опросы в соцсетях выдают за социологические исследования.
На сегодняшний момент мы наблюдаем призывы из Запада о том, что белорусам не стоит ходить на выборы, граждан целенаправленно пытаются увести от участия в избирательной кампании. С чем это связано, рассказал директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец.
"Цена вопроса очень велика. И для того, чтобы реализовать такой заказ, наши оппоненты, наши враги используют самые разные приемы, самые разные технологии. Призыв не ходить на избирательный участок - это далеко не единственный способ попытаться нарушить естественный ход событий и внести сумятицу в умы людей", - считает Мысливец.
По словам специалиста, существуют и другие технологии, призванные разрушить, дестабилизировать тот порядок, которому следуют белорусы, и извлечь дивиденды, которые организаторы данных мероприятий планируют получить.
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