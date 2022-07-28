Цена за пользование учебниками вырастет

Цена за пользование школьной обучающей литературой в новом учебном году вырастет несущественно, сообщает БелТА.



Увеличение цены связано с изменением значения базовой величины. "Стоимость школьных учебников равняется 0,5 базовой величины, которая c 1 января 2022 года составляет Br32. В связи с этим стоимость пользования школьными учебниками в Беларуси увеличится до Br16. В сравнении с прошлым годом, когда базовая величина составляла Br29, цена увеличилась всего на Br1,5", - говорится в сообщении Министерства образования.