Ценник, который кусается: почему сегодня вылечить питомца дороже, чем человека

Каждый, у кого дома есть пушистый любимец, хотя бы раз задавался вопросом, откуда берутся эти астрономические ценники в ветклиниках.

Расскажем, за что на самом деле мы платим и как защитить себя и своего питомца, если услугу оказали некачественно.

МРТ, УЗИ, анализы и лекарства. Хозяин за своего пушистого друга, готов платить любые деньги, но почему искреннее желание спасти питомца превращается в финансовую ловушку?

Марс - черный пушистик с тяжелой судьбой. Один вечер, темная улица, свет фар машины - и глухой удар. Сколько времени без помощи лежал малыш на асфальте - неизвестно. Спасительницей стала Вероника. После экстренной помощи в клинике котенок оправился, но пришла новая беда - в один из дней хозяйка заметила, что у котенка опухла лапа и снова обратилась к ветеринару.

"Она смотрела. Визуально лапку она не брила. Не знаю почему. Наверное, видимо, она увидела под черной шерстью, под черной кожей подушечек, что все хорошо. Но на всякий случай, говорит, я уколю. Врач говорит, я уколю ему антибиотик и НПВС", - рассказала хозяйка питомца Вероника Толочко.

Спустя пару часов хозяйка вернулась домой. Картина шокировала женщину. Котенок лежал на полу в судорогах. Вероника экстренно обратилась в одну из ближайших ветеринарных клиник.

Вероника Толочко, хозяйка питомца:

"У меня в голове просто все перемешалось в этот момент. Я там какими-то отрывками пыталась называть названия... Врач понял какое, и сказал, что от этих таблеток может быть такой эффект".

Как выяснилось позже, в тот же день, помимо назначенного для домашнего приема препарата, ветеринар на осмотре сделал коту инъекцию. Совмещать эти лекарства в одни сутки было категорически запрещено. Их взаимодействие дает тяжелейшие побочные эффекты. Состояние питомца резко ухудшилось, анализы показали критические отклонения. Конечный итог - применили эвтаназию.

Вероника Толочко, хозяйка питомца:

"Моя надежда на спасение в первой ветклинике, где он пробыл два дня, приблизительно стоила около тысячи плюс-минус. А вторая клиника, где он был круглосуточно, на стационаре находился почти две недели, там чуть больше 8 тыс. получилось".

Защитить права пострадавшего питомца можно и нужно. Первый шаг - письменная претензия в клинику с требованием вернуть деньги за некачественную услугу или покрыть расходы на лечение. Если руководство идет в отказ, спор переносится в суд.

Вместо спасения - роковая ошибка. Случаев, когда ветврачи калечат питомцев за деньги хозяев, увы, немало. С историями белорусы делятся в социальных сетях.

Защитить права пострадавшего питомца можно и нужно. Первый шаг - письменная претензия в клинику с требованием вернуть деньги за некачественную услугу или покрыть расходы на лечение. Если руководство идет в отказ - спор переносится в суд.

Кристина Асрян, адвокат:

"В большинстве случаев необходимо проведение экспертизы, порядок которой регулируется законодательством Республики Беларусь. Помимо заключения эксперта, доказательством будет являться договор, чек, а также документации о ветеринарной клинике, в которой зафиксирован ход проведенных манипуляций с питомцем, а также ход его лечения. Возможно, понадобится вскрытие питомца, поэтому если хозяин намерен обращаться в суд за защитой своих прав, то после такого грустного инцидента рекомендуется обратиться за вскрытием питомца и получить документально зафиксированные результаты".

Ветклиник в стране становится все больше. Только в Минске их порядка 90. Как выбрать хорошую, та еще лотерея. Первый ориентир - та, что ближе, второй - ценник.

Для сравнения - УЗИ: средний базовый чек для человека от 15 рублей, а для животного уже от 30. Магнитно-резонансная томография, или МРТ - от 100 рублей за обследование человека против 250 рублей и выше за МРТ для питомца.

Каждая ветклиника формирует свой прайс. Тарифы государства не регулирует. Стоимость услуг диктует рынок, а все из-за высокой конкуренции.

Олег Кабанов, экономист:

"Для того чтобы сделать определенное родоисследование, нам нужно закупить оборудование. Нам нужно использовать те или иные препараты. В конце концов, нам нужно заплатить врачу. Который учится этому делу долгие годы и хочет, чтобы его уровень жизни был достаточным".

Отправляемся в одну из частных ветеринарных клиник столицы, чтобы заглянуть в изнанку ценообразования. За что платит хозяин? Во-первых, за зарубежные медикаменты. Во-вторых, за высокоточную диагностику. К примеру, в этой клинике работают современные УЗИ-сканеры и экспресс-лаборатория. Есть и хирургическое отделение. Здесь кипит работа: тяжелые травмы, переломы и укусы требуют оперативного вмешательства и дорогих расходных материалов.

Леонид Науменко, невролог, нейрохирург:

"Оперативное вмешательство стоит приблизительно 1200 белорусских рублей. В цену вкладывается работа всей команды. Это работа анестезиолога, работа ассистента, работа хирурга. Также используется специфическое оборудование, высокооборотистые дрели, расходные материалы, на которые тоже достаточно дорогостоящие. Есть оборудование, которое уже используют такие инструменты, как искусственный интеллект с международной базой доступа информации и аналитики ее с точки зрения медицины. Это ускоряет все процессы, потому что, повторюсь, мы клиника скорой помощи. Время - это наше все".

А вот новая государственная клиника, начавшая работу этим летом. Площадка оснащена по последнему слову техники: три смотровых кабинета, современный хирургический блок, аппараты УЗИ и своя лаборатория. Совсем скоро здесь заработает и рентген-кабинет. Из приятных бонусов для пациентов - круглосуточный стационар и кабинет ветеринарной стоматологии с передовым оборудованием.

Андрей Хотько, главврач ветеринарной клиники № 3 г. Минска:

"Мы приобрели дневной стационар, где могут животные использовать инфузионную терапию с назначенной сторонней клиникой. Животное может спокойно сидеть три часа, а аппарат-инфузомат дозированно вводит ему лекарственные вещества".

Больше половины белорусских владельцев питомцев считают цены на ветуслуги завышенными. Это подтверждают данные опроса МАРТ, в котором приняли участие 5 тыс. хозяев домашних животных.

Чаще всего клиники выбирают по следующим показателям: профессионализм местных врачей, близость к дому, круглосуточный режим работы и рекомендации друзей.

Отметим, этот репортаж - не обвинение всей сфере. В ветеринарии тысячи опытных и чутких профессионалов. Дело в том, что рядом с теми, кто верен клятве и спасает животных, есть и те, кто наживается на чужих слезах.

Впрочем, счастливых историй хватает. К примеру, у минчанки Елены Шарковой и ее хвостика Панчо за годы регулярных обращений к специалистам - ни одной претензии, только качественная помощь.

"Пять лет назад у него приключилась такая неприятная, так скажем, история. Порвалась связка на задней правой лапе, стал прихрамывать, на лапу не наступать. Мы поехали в клинику, сделали снимок. Ветеринар однозначно посоветовал операцию", - рассказала хозяйка питомица Елена Шаркова.

Депутаты Палаты представителей совместно с ветеринарным департаментом Минсельхозпрода подготовили законопроект, направленный на совершенствование ветеринарной деятельности в стране. Проект документа планируется рассмотреть на сессии и принять уже в сентябре в ходе первого чтения.

"Законопроект вводит новый понятийный аппарат. Мы детально расшифровываем такие термины, как "диагностика", "профилактика" и "лечение болезней животных". На законодательном уровне также появляются новые понятия: правила надлежащей клинической и аптечной практик, хирургические манипуляции, не связанные с лечением, и целый ряд других определений. Кроме того, документ наделяет Министерство сельского хозяйства и продовольствия дополнительными полномочиями. Главным из них станет государственный надзор за соблюдением требований этих регламентов", - пояснила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Елена Пархимчик.

Впрочем, для настоящего хозяина здоровье питомца находится всегда на первом месте. Сегодня в Беларуси официально зарегистрировано свыше 106 тыс. собак и около 24 тыс. кошек. И за каждым из них стоит искренне человеческая забота.