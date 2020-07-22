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Цены на рынке Беларуси прогнозируемы и контролируемы
Объективных оснований для скачков нет. Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит постоянный мониторинг стоимости товаров и торговых надбавок от производителей и поставщиков. Всплеск был зафиксирован в марте. Тогда из-за закрытых границ и трудностей поставок импорта подскочили в цене чеснок, лимоны и имбирь, повысился спрос на гречку. Для недопущения роста стоимости на социально значимые товары, а это хлеб, молоко, мясо и крупы, МАРТ ввел на них ценовое регулирование. И это имело положительный эффект. Нет дефицита, и товары доступны по цене.
Возникающие перекосы ценообразования регулятор оперативно устраняет. Постоянно на связи с покупателями по горячей линии и через онлайн-сервисы. За полгода зафиксировано только четыре факта нарушений в Могилевской и Гродненской областях.
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