Ценовая ситуация в Беларуси стабильна, и изменения стоимости продуктов питания незначительные

Такие результаты народного мониторинга от профсоюзов. Сравнивали ценники сентября этого года с прошлым, а также с начала года и за месяц. Учитывалась сезонность, например, фруктов и овощей, и затраты производителей. Результаты обсудили за круглым столом в Федерации с представителями министерств, торговых сетей и переработчиков. В целом, как отмечают профсоюзы, индекс потребительских цен невысок, но есть единичные случаи всплеска по мясу птицы, свинине и говядине. Причем, сначала подорожала именно курятина. Производители уверяют, причины объективные - из-за роста цен на корма, а их в себестоимости - до 70 %.