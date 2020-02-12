Ценовая стабильность и защита внутреннего рынка в приоритете у Министерства антимонопольного регулирования и торговли

Сегодня беспокоит растущий импорт по продуктам и промтоварам. Доля белорусских уже ниже 80 %, а это повод обратить внимание торговли, что они ставят на полку. Об этом было заявлено сегодня на коллегии ведомства.



О мерах допзащиты для нас, покупателей, и рынка в целом расскажет Светлана Лукьянюк.





МАРТ поддерживает ценовую стабильность и защищает внутренний рынок

В прошлом году покупать было за что, цены на продукты и товары не обесценивали зарплаты. Да, не все в потребительской корзине было спокойно. Некоторые товары в свободном плавании порой ее утяжеляли. Главное - уметь вовремя среагировать и скинуть лишний балласт в виде, например, завышенных торговых надбавок. И эта задача регулятора. МАРТ решает сегодня сразу две: поддерживает ценовую стабильность и защищает внутренний рынок.

Референтный подход на лекарства сбил цену

Как итог по прошлому году инфляция ниже прогноза 4,7 %. Референтный подход по стоимости лекарств, когда смотрят, а за сколько их продают у соседей, снизил цены на онко- и сердечные препараты порой и на 60 %. Сейчас этот список увеличится до 450 наименований.

МАРТ предлагает дополнительные меры по защите внутреннего рынка

Летом увидев некоторые перекосы, пыл охладили: магазинам на социально значимые товары (хлеб, молоко, крупы, мясо) рекомендовали ограничить надбавки. Их сохранят и в этом. Советуют, чтобы аппетиты у производителей и переработки росли не выше 4 %, это уровень базовой инфляции. А за пределы страны они продавали не ниже себестоимости, перекладывая тем самым весь груз на своего покупателя, который платит намного больше.

Андрей Картун, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Будем рекомендовать торговым сетям ограничить бонусы на социально значимые товары. Также мы подготовили указ о монополистической деятельности торговых сетей, который сейчас проходит оценку конкурентного воздействия. В целом наши меры будут направлены на то, чтобы ограничить рыночную силу, где это необходимо и пресечь факты недобросовестного поведения и ограничения конкуренции со стороны зарубежных поставщиков и импортеров".



Доля белорусского на полках магазинов снижается

В итоге наши товары теряют место на полке. Так что долю не меньше 80 % белорусского придется магазинам учитывать. Также ФПБ вместе с МАРТ, Статкомитетом и Нацбанком оценивает доступность особенно продуктов питания в районах.

А чтобы был выбор товара, нужно больше этих самых магазинов, чтобы большой брат-сетевик не закрывал мелких частников. К тому же возникают и жалобы на российские гиперы низких цен. Понятные механизмы добросовестного соперничества на рынке - то, что ждет бизнес. И это уже прописано в программе развития конкуренции.

МАРТ предлагает дополнительные меры по защите внутреннего рынка