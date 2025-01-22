Центр общественного наблюдения отметил высокий интерес граждан Беларуси к выборам

Погода в Беларуси
Брест2°
Гомель0°
Витебск-1°
Могилев-1°
Гродно1°
Минск0°
Минск
0°
В спокойной обстановке и без происшествий. Именно так, по информации Центра общественного наблюдения, можно сказать о первом дне досрочного голосования в Беларуси.
Наблюдателями отмечается высокий интерес к выборам. Для голосования созданы все условия, комиссиями соблюдены процедуры в соответствии с законодательством. Урны для голосования опечатаны. Интерес избирателей к выборам подтверждает и работа горячей линии, звонки на которую начали поступать с момента открытия участков.
В Центре общественного наблюдения за выборами аккумулируется информация от национальных наблюдателей со всей страны. Напомним, общественными объединениями и политическими партиями выдвинуто более 35 тыс. наблюдателей, которые аккредитованы практически на всех участках в каждом регионе Беларуси. Многие уже приступили к обязанностям.