Центр биотехнологий открылся в НАН Беларуси

Традиционное внимание оказывает государство и нашим ученым. В Институте микробиологии Академии наук Беларуси сегодня открылся научно-производственный центр биотехнологий. Здесь реализован весь цикл - от идеи до реализации продукции. Биопрепараты применяются в сельском хозяйстве для повышения иммунитета животных, улучшения морозостойкости и подавления роста возбудителей болезней сельхозкультур. Напомним, первый пусковой комплекс по производству сухих пробиотиков для животноводства открыли в марте прошлого года. А сейчас запустили линейку по выпуску жидких препаратов для растениеводства.