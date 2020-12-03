3.68 BYN
Центр биотехнологий открылся в НАН Беларуси
Традиционное внимание оказывает государство и нашим ученым. В Институте микробиологии Академии наук Беларуси сегодня открылся научно-производственный центр биотехнологий. Здесь реализован весь цикл - от идеи до реализации продукции. Биопрепараты применяются в сельском хозяйстве для повышения иммунитета животных, улучшения морозостойкости и подавления роста возбудителей болезней сельхозкультур. Напомним, первый пусковой комплекс по производству сухих пробиотиков для животноводства открыли в марте прошлого года. А сейчас запустили линейку по выпуску жидких препаратов для растениеводства.
Использование пробиотиков позволит получить более 40 тысяч тонн качественного сбалансированного корма для крупного рогатого скота, свиней, птиц, рыб. Экономический эффект составит около 10 миллионов рублей в год.