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Центр допризывной подготовки открылся в Новолукомле

Военно-патриотическое воспитание как один из основных векторов развития молодежи. В Новолукомле открылся центр допризывной подготовки. Здесь не только оборудован кабинет для юношей. Есть и класс по медицинской подготовке для девочек, а также современный тир. В распоряжении учеников - макеты оружия, боеприпасов, плащ-палатки, вещмешки и фотографические карты.

Познавать азы военной службы в центре будут более 300 старшеклассников со всего региона. Это четвертый центр допризывной подготовки в Витебской области.

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