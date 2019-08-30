Центр допризывной подготовки открылся в Новолукомле

Военно-патриотическое воспитание как один из основных векторов развития молодежи. В Новолукомле открылся центр допризывной подготовки. Здесь не только оборудован кабинет для юношей. Есть и класс по медицинской подготовке для девочек, а также современный тир. В распоряжении учеников - макеты оружия, боеприпасов, плащ-палатки, вещмешки и фотографические карты.



Познавать азы военной службы в центре будут более 300 старшеклассников со всего региона. Это четвертый центр допризывной подготовки в Витебской области.