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Центр досуга для самых маленьких появился к агрогородке Снов

В закрытом помещении разместился целый парк безопасных аттракционов. Здесь несколько игровых зон с мягкими углами, горки и управляемые дистанционно карусели. А оставить ребенка поиграть с ровесниками можно под присмотром квалифицированного персонала.

Помимо игрового комплекса, планируется открыть классы дополнительного образования. Всего в Снове работают десятки досуговых центров: закрытый бассейн, стадион, мини-футбольное поле, два спортивно-оздоровительных комплекса и центр культуры.

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