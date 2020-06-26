Минский городской центр гигиены и эпидемиологии продолжает мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе. Сообщается, что пробы, взятые в ночное время на части территорий Фрунзенского и Московского районов, соответствуют требованиям. При этом установлены адреса жилых домов, организаций и предприятий в Московском, Центральном и Фрунзенском районах, где еще есть отклонения значений. В пострадавшие районы организован подвоз питьевой воды в автоцистернах. Пунктов более 30.



