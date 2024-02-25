Центр общественного наблюдения подвел итоги хода голосования за шесть дней избирательной кампании

В Центре общественного наблюдения по выборам подвели предварительные итоги шести дней выборов. О них рассказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Вадим Грачев, сообщает БЕЛТА.

"Голосование уже завершено. Участки закрылись. Но наши наблюдатели продолжают работу. Они контролируют процедуру подсчета голосов. Так что полные итоги национального наблюдения за выборами мы подведем завтра. Но уже сейчас мы видим полную картину того, как был организован избирательный процесс в дни досрочного и основного дня голосования", - рассказал Вадим Грачев.

"Ни один участок не остался без наблюдения. Даже голосование на закрытых участках проходило в присутствии наших наблюдателей. В регионах также наблюдатели проявляли инициативу и выезжали на голосование на дому", - отметил зампредседателя.

Кроме того, Вадим Грачев остановился на предварительных итогах наблюдения за пять прошедших дней досрочного голосования и единого дня голосования. "Безусловно, избирательный процесс был организован очень хорошо. Замечаний к комиссиям практически нет. Единственное, были отдельные случаи, когда граждане не были включены в списки по месту регистрации. Но такие вопросы решались оперативно: людей вносили в дополнительные списки, и они без проблем могли проголосовать", - рассказал он.

Также были вопросы, связанные с тем, что сами избиратели не знали каких-то особенностей избирательного законодательства. Например, то, что фотографироваться на участке можно только по согласованию с председателем комиссии или, что бюллетень с участка выносить нельзя и фотографировать его тоже нельзя.



Вадим Грачев также подчеркнул еще один важный момент. "Мы выстроили свою работу таким образом, чтобы не только наши наблюдатели, но и сами избиратели могли сообщить нам о том, что происходит на участках, какие есть вопросы, замечания. Для этого у нас работала горячая линия и чат-бот телеграм-канала "Ведется наблюдение". В целом за все дни голосования к нам обратилось порядка 400 человек", - подвел итоги работы центра зампредседателя.

Граждане действительно заинтересованы в избирательном процессе, добавил он. "Люди звонили, находясь в служебной командировке или даже в гостях у кого-то, для того, чтобы узнать, как все-таки они могут проголосовать", - отметил Вадим Грачев.