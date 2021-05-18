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Центр океанографии предоставил возможность путешествия в подводный мир
Путешествие в подводный мир для школьников. Такую возможность предоставил Центр океанографии. В роли экскурсоводов - знаменитые подводники, полярники, милиционеры и спасатели, а также студенты. Дети познакомились с профессией водолаза, деятельностью сотрудников МЧС и кинологов. Особенно приятное знакомство - со служебной собакой Рондой.
Для юных любителей морских путешествий по Фрунзенскому району столицы будет курсировать мобильный музей океана. Все желающие могут попасть на своеобразную подводную лодку на колесах.
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