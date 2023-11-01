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Центр по спортивной гимнастике "Кольца славы" открыт после капитального ремонта
Инфраструктурный подарок накануне 7 Ноября. Центр по спортивной гимнастике "Кольца славы" открыли сегодня после капитального ремонта. Здание специализированной детской юношеской школы олимпийского резерва действует у стадиона "Трактор". Это первая очередь реконструкции спортивного объекта. Так, в центре обновили фундамент и кровлю, стены, инженерные сети. Заменили покрытие и благоустроили смежную территорию.
Мы помним и олимпийских чемпионов, и чемпионов мира, чемпионов Европы, победителей различного рода международных соревнований, выходцев из этой школы, в том числе Ивана Иванкова. И серебряный призер Олимпийских игр 72-го годаиз этой же школы у нас вышел. И сегодня большое количество детишек Заводского именно района в этой школе осуществляют подготовку к различного рода соревнованиям. Здесь работают высококвалифицированные тренеры, хороший отбор детей сюда. Все рады, что у нас в Минске появился отреставрированный к празднику такой прекрасный объект.
Все нравится. Первое впечатление было, когда я еще только подходил к зданию. Внешне вообще другой вид. Сразу настроение лучше стало. Видно, что уровень поднялся. Мотивация у меня есть. Зал лучше, условия лучше, а значит, и результаты будут лучше.
882 кв. метра, зал 620 кв. метров. Центр оснащен всем оборудованием, на котором выступают сейчас все спортсмены на республиканском и международном уровне. Действительно с учетом нашей славы в спортивной гимнастике и акробатике и наших выдающихся спортсменов это очень серьезный объект для города, где будут проходить подготовку наши юные спортсмены.
Спортивная летопись здания стартовала в 1956 году как Дом физической культуры по игровым видам спорта. Название учреждение изменило в 70-е. Тогда ему и присвоили статус детско-юношеской школы олимпийского резерва. Теперь там занимаются более 100 перспективных гимнастов и акробатов.
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