Центр по спортивной гимнастике "Кольца славы" открыт после капитального ремонта

Мы помним и олимпийских чемпионов, и чемпионов мира, чемпионов Европы, победителей различного рода международных соревнований, выходцев из этой школы, в том числе Ивана Иванкова. И серебряный призер Олимпийских игр 72-го годаиз этой же школы у нас вышел. И сегодня большое количество детишек Заводского именно района в этой школе осуществляют подготовку к различного рода соревнованиям. Здесь работают высококвалифицированные тренеры, хороший отбор детей сюда. Все рады, что у нас в Минске появился отреставрированный к празднику такой прекрасный объект.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси