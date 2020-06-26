Экран монитора вместо учебной доски и класс почти из двух сотен учеников. Центр повышения квалификации Минлесхоза перешел на дистанционное обучение сотрудников. Среди широкой аудитории онлайн-слушателей директора лесхозов, лесничие, мастера леса, бухгалтеры, экономисты и другие специалисты. Такой центрединственный в стране. Он оборудован современными симуляторами для обучения управлению лесными машинами.