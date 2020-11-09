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Центр с оборудованием лучевых технологий появился в НАН Беларуси
Новые возможности для белорусских ученых. Центр с уникальным оборудованием электронно-лучевой сварки открыт в Национальной академии наук. Это вид производства с широкими технологическими возможностями. При его использовании возрастает качество и надежность готовой продукции при снижении ее себестоимости. Разработка позволяет создавать изделия самой сложной формы, которые невозможно получить другими методами. Подобного сварочного оборудования в Беларуси больше нет.
Электронно-лучевая сварка - наиболее перспективный способ соединения изделий из тугоплавких металлов. Широко она используется в авиакосмической промышленности, ядерной энергетике и машиностроении.
Для эффективной работы цеха достаточно 20 сотрудников. Автоматизированная система управления значительно упрощает процесс как единичного, так и серийного производства.
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