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Центр традиционной китайской медицины откроется в "Великом камне"
Центр традиционной китайской медицины откроется в"Великом камне" под эгидой крупнейшей китайской фармацевтической корпорации Sinopharm. Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече заместителя министра здравоохранения Беларуси Бориса Андросюка и китайской делегации, пишет БЕЛТА.
В комментарии после встречи замминистра отметил, что вскоре планируется подписать соглашение об открытии такого центра. Предполагается, что это будет ведущий практико-методический центр традиционной китайской медицины. "Данный вид медицинской помощи востребован. Мы это приветствуем", - сказал Борис Андросюк.
Он отметил, что китайские коллеги привезли в Минск четырех докторов, двух профессоров и аттестованных практиков традиционной китайской медицины.
По словам замминистра, сегодня в Беларуси существует девять центров традиционной китайской медицины. Они открыты в областных центрах, городе Минске.
Фото:pixabay.com
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