Центр языка и культуры Индонезии открылся в МГЛУ
В этом году 30 лет установления дипотношений отмечаетБеларусь с Индонезией. В честь события в Минском лингвистическим университете открылся центр языка и культуры этой азиатской республики. Центр позволит разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы, в рамках которых студенты могут изучить индонезийский язык и ближе познакомиться с восточной культурой.
Жозе Антонио Морато Тавареш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индонезии в Беларуси:
Мы уже развиваем отношения в разных сферах: в политике, экономике, культурно-социальных вопросах, а также в сфере образования. Что касается экономических вопросов, то, безусловно, мы можем отметить товарооборот, который уже на протяжении 30 лет развиваем между двумя странами, и в социально-культурных вопросах, как сегодня, мы делаем мероприятия в университетах, что также связано с образованием.
Минский лингвистический университет в настоящее время осуществляет подготовку более чем по 20 иностранным языкам. С открытием центра добавится и индонезийский. Он станет 24-м.