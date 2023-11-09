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Центр языка и культуры Пакистана открылся на базе МГЛУ
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Центр языка и культуры Пакистана сегодня открылся на базе лингвистического университета в Минске. Мероприятие прошло в рамках одного из важнейших государственныхпраздников южно-азиатской страны - Дня урду. В церемонии приняли участие сотрудники посольства, представители университета и члены Белорусского союза писателей.
О богатом культурном разнообразии Пакистана говорят стихи на русском и английском языках, прочитанные студентами. Яркое слияние культур гости также наблюдали через музыкальные и танцевальные номера.
Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:
Отношения между Пакистаном и Беларусью развиваются интенсивно во всех отраслях, в том числе в сфере образования. Я верю, что подобные мероприятия и наличие этого центра поможет студентам лингвистического университета лучше узнать Пакистан. Через 2-3 года они будут выпускаться и разъезжаться, возможно, по разным странам. Очень важно, чтобы они имели хорошее, а не стереотипное представление о Пакистане, его традициях и культуре.
Открытие центра станет гарантом дальнейшего укрепления сотрудничества, обмена опытом в сфере гуманитарных связей, науке и образовании.