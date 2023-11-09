Центр языка и культуры Пакистана открылся на базе МГЛУ

Саджад Хайдер Хан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Пакистана в Беларуси:

Отношения между Пакистаном и Беларусью развиваются интенсивно во всех отраслях, в том числе в сфере образования. Я верю, что подобные мероприятия и наличие этого центра поможет студентам лингвистического университета лучше узнать Пакистан. Через 2-3 года они будут выпускаться и разъезжаться, возможно, по разным странам. Очень важно, чтобы они имели хорошее, а не стереотипное представление о Пакистане, его традициях и культуре.