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ЦТ 2019: Минобразования утвердило даты испытаний, а РИКЗ рекомендует проверить срок действия паспорта

С теми, кто сдал ЦТ на 100 баллов(чего желаем всем абитуриентам), можно познакомиться в рубрике "Стобалльники"

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