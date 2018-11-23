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Центральная библиотека Академии наук восстановила научно-популярный проект "Зоочетверг"

Лекции об окружающей среде. Центральная библиотека Академии наук восстановила научно-популярный проект "Зоочетверг". На этой неделе можно было узнать интересные факты из жизни пернатых. Эксперты рассказали, почему дятел не получает сотрясение, сколько живут вороны, правда ли, что птицы машут крыльями вверх-вниз.

Лекции проекта будут проводиться ежемесячно. Они бесплатные, для участия предварительно необходимо зарегистрироваться, подробности можно найти на сайте организации "Охрана птиц Отечества" и в социальных сетях.

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