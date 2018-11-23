Лекции об окружающей среде. Центральная библиотека Академии наук восстановила научно-популярный проект "Зоочетверг". На этой неделе можно было узнать интересные факты из жизни пернатых. Эксперты рассказали, почему дятел не получает сотрясение, сколько живут вороны, правда ли, что птицы машут крыльями вверх-вниз.