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Центральная районная больница в Смолевичах работает в штатном режиме
Эпидситуация в нашей стране постепенно стабилизируется. И больницы, ранее перепрофилированные под прием пациентов с COVID-19, начинают возвращаться к привычного графику. На полную мощность накануне заработала и Смолевичская центральная районная больница. COVID-инфицированных здесь стали принимать еще в ноябре прошлого года. Для пациентов с вирусом был развернут госпиталь на 96 коек. За вторую волну в Смолевичской больнице пролечили более полутысячи человек с положительным тестом на коронавирус.
Тем не менее, в больнице готовы к приему и коронавирусных пациентов. Для тех, у кого температура, организован отдельный вход в здание и комната приема. Осмотр пациентов по-прежнему ведется в средствах индивидуальной защиты.
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