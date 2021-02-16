Центральная районная больница в Смолевичах работает в штатном режиме

Эпидситуация в нашей стране постепенно стабилизируется. И больницы, ранее перепрофилированные под прием пациентов с COVID-19, начинают возвращаться к привычного графику. На полную мощность накануне заработала и Смолевичская центральная районная больница. COVID-инфицированных здесь стали принимать еще в ноябре прошлого года. Для пациентов с вирусом был развернут госпиталь на 96 коек. За вторую волну в Смолевичской больнице пролечили более полутысячи человек с положительным тестом на коронавирус.



Тем не менее, в больнице готовы к приему и коронавирусных пациентов. Для тех, у кого температура, организован отдельный вход в здание и комната приема. Осмотр пациентов по-прежнему ведется в средствах индивидуальной защиты.



