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Центральному ботаническому саду 90 лет
Факт
Центральному ботаническому саду Национальной академии наук 90! Мероприятия, приуроченные к юбилею самого крупного в стране центра по сохранению биоразнообразия флоры, запланированы на весь год. Старт празднованиям даст торжество, которое состоится в ближайшее воскресение.
17 апреля - в официальный день рождения научного центра - минчан и гостей столицы ждет большой проект под названием "Феерия юбилея".
В юбилейном году Ботанический сад порадует и новыми коллекциями флоры. Так, на территории главного дендрария страны откроется "Уголок Таджикистана" с растениями, свойственными этому азиатскому региону. Начнет свою работу эколого-мифологическая тропа, над созданием которой учреждение работало несколько лет. А сейчас, в апреле, в Ботаническом саду предлагают полюбоваться на цветение примул, крокусов, перелесок и подснежников.
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