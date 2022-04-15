Центральному ботаническому саду 90 лет

Центральному ботаническому саду Национальной академии наук 90! Мероприятия, приуроченные к юбилею самого крупного в стране центра по сохранению биоразнообразия флоры, запланированы на весь год. Старт празднованиям даст торжество, которое состоится в ближайшее воскресение. 17 апреля - в официальный день рождения научного центра - минчан и гостей столицы ждет большой проект под названием "Феерия юбилея".

В юбилейном году Ботанический сад порадует и новыми коллекциями флоры. Так, на территории главного дендрария страны откроется "Уголок Таджикистана" с растениями, свойственными этому азиатскому региону. Начнет свою работу эколого-мифологическая тропа, над созданием которой учреждение работало несколько лет. А сейчас, в апреле, в Ботаническом саду предлагают полюбоваться на цветение примул, крокусов, перелесок и подснежников.