Центральным местом гуляний в Бресте стала площадь Ленина

Здесь состоялся концерт, горожан поздравил председатель Брестского горисполкома. А в 1 час ночи на трех площадках города были организованы новогодние дискотеки с конкурсами и играми. И, конечно же, фейерверк. В истории областного центра наступивший год является очень важной датой, ведь город отметит свое тысячелетие!