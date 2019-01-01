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Центральным местом гуляний в Бресте стала площадь Ленина

Здесь состоялся концерт, горожан поздравил председатель Брестского горисполкома. А в 1 час ночи на трех площадках города были организованы новогодние дискотеки с конкурсами и играми. И, конечно же, фейерверк. В истории областного центра наступивший год является очень важной датой, ведь город отметит свое тысячелетие!

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