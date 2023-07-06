Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает отметить Купалье

Ночь с 6 на 7 июля у белорусов необычная. Вместе со всем славянским миром мы традиционно отмечаем одно из самых ярких обрядовых торжеств - Ивана Купалу. В языческие времена на Купалу восхваляли солнце и цветущую природу. Сегодня Купалье - яркий, веселый праздник с песнями и хороводами, плетением венков и пусканием их на воду, с перепрыгиванием через костер и поиском цветка счастья - папоротника. Каждый белорусский регион проводит праздничные купальские мероприятия. Традиционную программу на Ивана Купалу подготовили в Минске. В Центральном ботаническом саду пройдет большой праздник под названием "Купальские огни".