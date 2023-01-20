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Центральный ботанический сад приглашает на теплые экскурсии по оранжереям закрытого коллекционного фонда

Лето в январе. Центральный ботанический сад приглашает на теплые экскурсии по оранжереям закрытого коллекционного фонда. Посетители смогут оценить разнообразие цитрусовых сортов апельсинов, мандаринов, грейпфрутов в лимонарии, а также ознакомиться более чем с 800 видами и сортами суккулентных растений. Среди них есть символ богатства баобаб и редкие кактусы.

Заглянуть в лето можно в субботу и воскресенье. Оранжерея Ботанического сада будет принимать экскурсии с 11:00 до 15:00.

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