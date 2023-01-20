Лето в январе. Центральный ботанический сад приглашает на теплые экскурсии по оранжереям закрытого коллекционного фонда. Посетители смогут оценить разнообразие цитрусовых сортов апельсинов, мандаринов, грейпфрутов в лимонарии, а также ознакомиться более чем с 800 видами и сортами суккулентных растений. Среди них есть символ богатства баобаб и редкие кактусы.